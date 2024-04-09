В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров

Отец певца сообщил в беседе с «Известиями», что не имеет какой-либо точной информации о ситуации. Он заявил, что ему «позвонили, сказали, и всё». Кроме того, источник «Известий» сообщил, что Кунгуров перед смертью написал своей жене Ирине.