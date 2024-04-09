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Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам полмиллиона рублей

Жительница Кушнаренковского района лишилась более 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

69-летняя женщина ответила на звонок в одном из мессенджеров. Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда, специалистами портала Госуслуг и менеджерами банка, и сообщили о том, что необходимо произвести перерасчет пенсии, а также произвести операции для сохранения денежных средств.

Поверив незнакомцам, пенсионерка оформила кредит и отправила все средства вместе со своими сбережениями на продиктованные счета. В итоге женщина лишилась 571 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.