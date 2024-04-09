Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам полмиллиона рублей

69-летняя женщина ответила на звонок в одном из мессенджеров. Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда, специалистами портала Госуслуг и менеджерами банка, и сообщили о том, что необходимо произвести перерасчет пенсии, а также произвести операции для сохранения денежных средств.