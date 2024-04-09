Полиция просит помощи: труп мужчины обнаружили на Нейбута во Владивостоке

Полиция Владивостока просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было обнаружено на одной из городских улиц, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».

Мужчину без признаков жизни обнаружили в лесном массиве 7 апреля — в районе Нейбута, 57. На вид погибшему 35−40 лет, рост 164 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные с рыжеватым оттенком, глаза карие, на лице обнаружена щетина недельной давности тоже с рыжеватым оттенком.

Одет погибший в серую куртку с вышивкой на груди черного цвета в виде букв, серую кофту, черные спортивные штаны с яркой полоской по бокам и надписью, а также черно-белые кеды с зеленой подошвой.