Полиция просит помощи: труп мужчины обнаружили на Нейбута во Владивостоке

Полиция Владивостока просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было обнаружено на одной из городских улиц, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск».
Мужчину без признаков жизни обнаружили в лесном массиве 7 апреля — в районе Нейбута, 57. На вид погибшему 35−40 лет, рост 164 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные с рыжеватым оттенком, глаза карие, на лице обнаружена щетина недельной давности тоже с рыжеватым оттенком.
Из особых примет — на внешней стороне кисти левой руки между большим указательным пальцами татуировка в виде буквы «N», на голени правой ноги татуировка.
Волонтеры обратились к горожанам с просьбой обращаться по указанным телефонам в случае, если им что-нибудь известно о мужчине:
8 914 721 22 32 — волонтеры.