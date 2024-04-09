Пик первой волны паводка захлестнет три района на севере Казахстана в ближайшие дни

Ожидаемые опасные отметки и даты их прохождения, добавила она, определены — по территории Есильского района пик ожидают 14 апреля, максимальный уровень в Кызылжарском районе прогнозируют 21 апреля. Петропавловска, по словам Мергалимовой, вода из Сергеевского водохранилища, которая пройдет его 12—14 апреля , достигнет 23 апреля.