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Пик первой волны паводка захлестнет три района на севере Казахстана в ближайшие дни

Гидрометеорологи рассказали о ситуации в Северо-Казахстанской области.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Казахстана

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Перелив воды в Сергеевском водохранилище на севере Казахстана превысил четыре метра, заявила директор филиала «Казгидромета» (национальной гидрометеорологической службы Казахстана — Sputnik) по региону Кымбат Мергалимова.

«Наши предварительные прогнозы были от 400 до 430 сантиметров. Мы ожидаем, что в ближайшие сутки сформируется пик первой волны», — подчеркнула она.

Большая вода, напомнила Мергалимова, проходит три района области — район Шал акына, Есильский и Кызылжарский, а потом двинется на Петропавловск.

Ожидаемые опасные отметки и даты их прохождения, добавила она, определены — по территории Есильского района пик ожидают 14 апреля, максимальный уровень в Кызылжарском районе прогнозируют 21 апреля. Петропавловска, по словам Мергалимовой, вода из Сергеевского водохранилища, которая пройдет его 12—14 апреля, достигнет 23 апреля.