Пик первой волны паводка захлестнет три района на севере Казахстана в ближайшие дни

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Перелив воды в Сергеевском водохранилище на севере Казахстана превысил четыре метра, заявила директор филиала «Казгидромета» (национальной гидрометеорологической службы Казахстана — Sputnik) по региону Кымбат Мергалимова.
«Наши предварительные прогнозы были от 400 до 430 сантиметров. Мы ожидаем, что в ближайшие сутки сформируется пик первой волны», — подчеркнула она.
Большая вода, напомнила Мергалимова, проходит три района области — район Шал акына, Есильский и Кызылжарский, а потом двинется на Петропавловск.
Ожидаемые опасные отметки и даты их прохождения, добавила она, определены — по территории Есильского района пик ожидают 14 апреля, максимальный уровень в Кызылжарском районе прогнозируют 21 апреля. Петропавловска, по словам Мергалимовой, вода из Сергеевского водохранилища, которая пройдет его