ДТП с тремя транспортными средствами произошло в Хабаровском крае

В 11:50 на Хуминском шоссе водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1988 года рождения, двигаясь в направлении Комсомольска, не убедился в безопасности маневра обгона и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком «Фредлайнер», а затем с автомобилем «Мазда Титан», двигавшимся в том же направлении.