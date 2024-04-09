ДТП с тремя транспортными средствами произошло в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате столкновения есть пострадавшие. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— По предварительным данным, авария произошла днем в районе Хуминского шоссе. В результате ДТП два человека получили травмы, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники Госавтоинспекции города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства автоаварии.
Сведения о марках автомобилей, причастных к аварии, и другие подробности происшествия пока не предоставлены. Информация о произошедшем будет обновлена по мере поступления новых данных.
ОБНОВЛЕНИЕ.
В 11:50 на Хуминском шоссе водитель автомобиля «Тойота Камри», мужчина 1988 года рождения, двигаясь в направлении Комсомольска, не убедился в безопасности маневра обгона и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком «Фредлайнер», а затем с автомобилем «Мазда Титан», двигавшимся в том же направлении.
— От сильного удара грузовик «Фредлайнер» съехал в кювет. В результате аварии водителя «Тойоты» и его пассажира, 1985 года рождения, госпитализировали с травмами. Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время устанавливается характер и степень тяжести полученных ими травм. На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции.