Прокуратура заявила, что коррупционные преступления лидируют в сфере АПК

При этом Гордынец заметил, что наиболее опасным видом деятельности на данный момент являются именно закупки из-за подверженности коррупционному риску. Мол, прокуратура устанавливает факты лоббирования интересов различных субъектов хозяйства или коммерческих структур. А громкие уголовные дела в сельском хозяйстве связаны зачастую с получением взяток.