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Прокуратура заявила, что коррупционные преступления лидируют в сфере АПК

В прокуратуре заявили о том, что коррупционные преступления лидируют в сфере агропромышленного комплекса Беларуси. Об этом представитель прокуратуры рассказал на СТВ.

Источник: Комсомольская правда

Так, по словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области Павла Гордынца, на данный момент сфера АПК Беларуси подвергнута большому коррупционному риску.

— Мы видим факты (коррупции. — Ред.) в животноводстве, растениеводстве, при закупке различных товаров, — перечислил он.

При этом Гордынец заметил, что наиболее опасным видом деятельности на данный момент являются именно закупки из-за подверженности коррупционному риску. Мол, прокуратура устанавливает факты лоббирования интересов различных субъектов хозяйства или коммерческих структур. А громкие уголовные дела в сельском хозяйстве связаны зачастую с получением взяток.

— Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию в АПК, — указал Гордынец.

А резюмируя, добавил, что в 2023 году возросло количество выявленных коррупционных преступлений в агропромышленном комплексе.

Прокуратура