Прокуратура заявила, что коррупционные преступления лидируют в сфере АПК

Так, по словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области Павла Гордынца, на данный момент сфера АПК Беларуси подвергнута большому коррупционному риску.
— Мы видим факты (коррупции. — Ред.) в животноводстве, растениеводстве, при закупке различных товаров, — перечислил он.
При этом Гордынец заметил, что наиболее опасным видом деятельности на данный момент являются именно закупки из-за подверженности коррупционному риску. Мол, прокуратура устанавливает факты лоббирования интересов различных субъектов хозяйства или коммерческих структур. А громкие уголовные дела в сельском хозяйстве связаны зачастую с получением взяток.
— Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию в АПК, — указал Гордынец.
А резюмируя, добавил, что в 2023 году возросло количество выявленных коррупционных преступлений в агропромышленном комплексе.