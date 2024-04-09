В Новосибирске ищут пропавшую 63-летнюю женщину в золотистой куртке

Волонтеры уточнили, что женщина пропала в Дзержинском районе Новосибирска 3 апреля — с того дня о её местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые.
В день исчезновения сибирячка была одета в золотисто-перламутровую куртку и черный берет.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Ларисы Жуковец, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мёртвым. Редакция также писала о том, что дачные автобусные маршруты запустят в Новосибирске с 20 апреля. Читайте также: Новосибирская область попала в рейтинг регионов России по доле просроченных кредитов.
Егор САФРОНОВ.