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В Новосибирске ищут пропавшую 63-летнюю женщину в золотистой куртке

В Новосибирске ищут пропавшую 63-летнюю Ларису Николаевну Жуковец (Скачкову, Баранову). Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Лиза Алерт

Волонтеры уточнили, что женщина пропала в Дзержинском районе Новосибирска 3 апреля — с того дня о её местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день исчезновения сибирячка была одета в золотисто-перламутровую куртку и черный берет.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Ларисы Жуковец, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мёртвым. Редакция также писала о том, что дачные автобусные маршруты запустят в Новосибирске с 20 апреля. Читайте также: Новосибирская область попала в рейтинг регионов России по доле просроченных кредитов.

Егор САФРОНОВ.