В Новосибирске ищут пропавшую 63-летнюю женщину в золотистой куртке

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мёртвым. Редакция также писала о том, что дачные автобусные маршруты запустят в Новосибирске с 20 апреля. Читайте также: Новосибирская область попала в рейтинг регионов России по доле просроченных кредитов.