Бастрыкин потребовал доклад об ампутации ноги у жителя Новосибирска

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации о том, что новосибирцу ампутировали ногу из-за неправильного диагноза. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.
Ранее сообщалось, что жителю Новосибирска ампутировали ногу после нескольких неправильных диагнозов. Мужчина отсудил у больницы компенсацию в 2,5 млн рублей.
После сообщений в СМИ местное управление СК начало проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах.
Ранее сообщалось, что если бы новосибирца госпитализировали после первого обращения, ногу удалось бы сохранить.
Напомним, Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти девочки в Новосибирске.