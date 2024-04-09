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Бастрыкин потребовал доклад об ампутации ноги у жителя Новосибирска

Сибиряк считает, что это произошло из-за врачебной ошибки.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке информации о том, что новосибирцу ампутировали ногу из-за неправильного диагноза. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

Ранее сообщалось, что жителю Новосибирска ампутировали ногу после нескольких неправильных диагнозов. Мужчина отсудил у больницы компенсацию в 2,5 млн рублей.

После сообщений в СМИ местное управление СК начало проверку. Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах.

Ранее сообщалось, что если бы новосибирца госпитализировали после первого обращения, ногу удалось бы сохранить.

Напомним, Бастрыкин потребовал повторный доклад о смерти девочки в Новосибирске.

СК