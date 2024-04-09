Человеческие кости нашли при заборе земли для укрепления дамбы в Казахстане

«Обнаружение человеческих костей при археологических раскопках в старом Сарайшыке не является новостью. Общеизвестно, что в средневековом Сарайшыке имеется большое кладбище. В ходе археологических исследований, в ходе различных работ даже в самом селе старый Сарайшык часто встречаются человеческие кости. Сейчас проводятся масштабные работы по защите от наводнения, тысячи людей сооружают дамбы по берегу Урала и неудивительно, что в ходе этих работ встречаются человеческие кости. Как правило, при получении такой информации специалисты проводят соответствующую работу, исследуют останки, затем предают земле согласно традициям», — рассказал директор музея-заповедника «Сарайшык» Мұхтар Әбілсейіт.