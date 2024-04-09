В Казахстане ликвидировали несколько ОПГ

— Всего с начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы. За этот же период полицией пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных, — отметили в полиции.