Двух наркоторговцев задержали в Иркутске

Молодых людей подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В полицию обратился иркутянин, который сообщил, что в Свердловском районе города молодые люди делали «закладки». Сотрудники полиции установили личности молодых людей и задержали их.
Двое 20-летних иркутян жили в съёмной квартире на улице Румянцева. У них при обыске обнаружили и изъяли несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Общая масса изъятого — около 600 граммов. В телефонах задержанных обнаружено более 50 фото мест «закладок» с адресами.
Возбуждено уголовное дело. Организатора суд направил под домашний арест. Ведётся следствие.