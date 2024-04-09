Двух наркоторговцев задержали в Иркутске

Двое 20-летних иркутян жили в съёмной квартире на улице Румянцева. У них при обыске обнаружили и изъяли несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Общая масса изъятого — около 600 граммов. В телефонах задержанных обнаружено более 50 фото мест «закладок» с адресами.