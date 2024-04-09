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Двух наркоторговцев задержали в Иркутске

Полиция Иркутска задержала двоих местных жителей.

Молодых людей подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратился иркутянин, который сообщил, что в Свердловском районе города молодые люди делали «закладки». Сотрудники полиции установили личности молодых людей и задержали их.

Двое 20-летних иркутян жили в съёмной квартире на улице Румянцева. У них при обыске обнаружили и изъяли несколько свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Общая масса изъятого — около 600 граммов. В телефонах задержанных обнаружено более 50 фото мест «закладок» с адресами.

Возбуждено уголовное дело. Организатора суд направил под домашний арест. Ведётся следствие.