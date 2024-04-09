Миндортранс: Большая вода залила пять дорог в Челябинской области

Большая вода залила пять дорог в Челябинской области — ведутся работы по ликвидации последствий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным мониторинга на утро 9 апреля, зафиксированы переливы на пяти региональных дорогах в Каслинском, Троицком и Чебаркульском районах.
«Подрядными организациями проводятся необходимые мероприятия по устранению подтоплений на дорогах и обеспечению проезда», — прокомментировали в Миндортрансе.
На видео — перелив на автодороге Черноборское — Степнинское — Степное.