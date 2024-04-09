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Миндортранс: Большая вода залила пять дорог в Челябинской области

Подрядными организациями проводятся необходимые мероприятия по устранению подтоплений на дорогах и обеспечению проезда, говорят в ведомстве.

Большая вода залила пять дорог в Челябинской области — ведутся работы по ликвидации последствий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным мониторинга на утро 9 апреля, зафиксированы переливы на пяти региональных дорогах в Каслинском, Троицком и Чебаркульском районах.

«Подрядными организациями проводятся необходимые мероприятия по устранению подтоплений на дорогах и обеспечению проезда», — прокомментировали в Миндортрансе.

На видео — перелив на автодороге Черноборское — Степнинское — Степное.