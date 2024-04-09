Мошенница подставила своего курьера и слила его данные в МВД Приангарья

Телефонные мошенники передают сведения о своих курьерах в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Так, в отдел позвонила женщина, представилась аферистской, и рассказала, что по определенному адресу у банкомата находится их курьер. В конце разговора она добавила: «мы его подставили». После полицейские задержали пособника, деньги он уже перевел злоумышленникам, пишет ИА IrkutskMedia.
В разговоре мошенница открыто сообщила, что обманула пенсионерку из Ангарска. Бабушка передала курьеру 440 тысяч рублей. Обманутая горожанка отдала деньги, поверив в историю с устроившей ДТП родственницей.
Аферистка назвала правоохранителю точный адрес, где находиться курьер и даже предложила сообщить его паспортные данные. В итоге полицейские задержали пособника мошенников. Возбуждено уголовное дело.
Внимание! Полиция обращает внимание на то, что курьеры являются самым низшим звеном в мошенничестве. Для этих целей преступники используют людей, желающих быстро заработать. Зачастую на такой заработок откликаются молодые люди, большинству из которых еще не исполнилось 18 лет. Почти во всех случаях курьеры задерживаются оперативниками. Пособники приговариваются к реальным срокам лишения свободы.
В МВД призывают не соглашаться на сомнительные предложения заработка.