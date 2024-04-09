Мошенница подставила своего курьера и слила его данные в МВД Приангарья

Телефонные мошенники передают сведения о своих курьерах в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Так, в отдел позвонила женщина, представилась аферистской, и рассказала, что по определенному адресу у банкомата находится их курьер. В конце разговора она добавила: «мы его подставили». После полицейские задержали пособника, деньги он уже перевел злоумышленникам, пишет ИА IrkutskMedia.