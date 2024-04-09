Доменные имена экстремистских ресурсов аннулируют в Беларуси

В специальный перечень также может быть включено доменное имя для обеспечения нацбезопасности, в том числе для предупреждения использования «совокупности букв, цифр, символов и слов (фраз), не соответствующих общепринятым морально-этическим нормам, разжигающих социальную, национальную, религиозную и расовую вражду, пропагандирующих насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством».