Доменные имена экстремистских ресурсов аннулируют в Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. В Беларуси будут аннулировать доменные имена интернет-ресурсов, которые включены в республиканский перечень экстремистских материалов, это предусмотрено приказом Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале во вторник.
Заниматься этим будет ОАЦ, так как именно этот центр является администратором национальной доменной зоны.
В документе говорится, что, если в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции будет вноситься какой-то интернет-ресурс и его доменное имя, то запись о регистрации такого доменного имени будет аннулироваться по решению ОАЦ.
Аннулирование записи приведет к прекращению администрирования данного интернет-ресурса.
Согласно приказу, аннулированное доменное имя экстремистского ресурса будет вноситься в специальный перечень при базе данных доменных имен национальной зоны. Он также будет недоступным для регистрации, пока будет находиться в списке экстремистских материалов.
В специальный перечень также может быть включено доменное имя для обеспечения нацбезопасности, в том числе для предупреждения использования «совокупности букв, цифр, символов и слов (фраз), не соответствующих общепринятым морально-этическим нормам, разжигающих социальную, национальную, религиозную и расовую вражду, пропагандирующих насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством».
«Функционирование доменных имен, находящихся в специальном перечне, допускается только в интересах национальной безопасности».
Список экстремистских материалов
Республиканской список экстремистских материалов находится в открытом доступе на сайтах правоохранительных органов Беларуси.
Подписка, а также перепост материалов с экстремистских каналов и пабликов влечет уголовную ответственность и приравнивается в соответствии с законодательством к участию в экстремистском формировании. Обновленная уголовная статья 361−1 Уголовного кодекса предусматривает до семи лет лишения свободы за участие в экстремистской деятельности.
Следует отметить, что экстремистскими признаются даже стикеры, если они имеют определенный смысл или экстремистскую символику. Их использование могут приравнять к распространению экстремистских материалов. Всего в республиканском перечне экстремистской продукции, которая запрещена к распространению в стране, содержится несколько сотен пабликов.