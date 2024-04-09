Грозит 15 лет. Дело красноярского депутата Глискова передали в суд

Дело депутата ЗС Красноярского края и бывшего кандидата в губернаторы Александра Глискова передали в суд. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, где утвердили обвинительное заключение.
Судить народного избранника будут за взятку, которую он якобы требовал еще семь лет назад. Сам Глисков свою вину отрицает.
Сядет за миллион?
По версии следствия, взятку депутат требовал в период с марта по май 2017 года. Тогда он только избрался в Законодательное Собрание региона.
«Обвиняемый выдвинул через посредника требования заместителю руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации о передаче ему взятки в размере 5 млн рублей за действия и бездействия в пользу взяткодателя, способствование их совершению другими лицами, а также общее покровительство по службе в пользу последнего и представляемого им юридического лица», — сообщила в официальном релизе транспортная прокуратура.
Но получил, как предполагают следователи, Глисков только 1 млн рублей. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также существенный штраф. Рассматривать дело будет Центральный районный суд.
«Я лишен возможности защищаться»
Сам Глисков свою вину отрицает. С ноября он находится в СИЗО и оттуда через представителей публикует информацию об уголовном деле. В одном из первых писем он сообщил, что показания на него дал бывший заместитель гендиректора Красноярского филиала ГП «КрайДЭО» и депутат горсовета Самед Юсубов. Это якобы с него Глисков за «покровительство» просил пять миллионов рублей.
Примечательно, что Юсубов был задержан в мае 2023 года. Его подозревали в незаконной деятельности в период руководства компанией «КрайДЭО». В чём конкретно Юсубова обвиняли, официально не сообщалось. Делом занимался Следственный комитет на транспорте. Но в конце февраля этого года уголовное преследование прекратили.
«Считаю дело заказным, политическим и сфабрикованным. На это указывает тот факт, что предъявленное обвинение является расплывчатым и неконкретным, содержит взаимоисключающие утверждения, противоречит науке уголовного права, практике его применения судами, и здравому смыслу. Вследствие чего я лишен возможности защищаться, так как не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют, какие именно утверждения я должен опровергать и где искать источники “права”, на которых базируются выводы следователя», — написал Глисков в жалобе Генеральному прокурору РФ, текст опубликован в тг-канале депутата несколько дней назад.
Напомним, до своего ареста депутат баллотировался на пост губернатора Красноярского края. И по итогам выборов он занял второе место. В своих письмах из СИЗО он подчеркивал, что не понимает — кому выгоден его арест. Но по делу допрашивали высокопоставленных чиновников — например, экс-губернатора Виктора Толоконского и бывшего мэра Красноярска Сергея Ерёмина.
Помимо уголовного дела из заключения Глисков продолжает писать про те жалобы, которые ему поступали, как депутату (а он пока остается действующим народным избранником) и рассказывает о быте в СИЗО. Так ему удалось добиться, чтобы в камерах стало потеплее.