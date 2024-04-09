Грозит 15 лет. Дело красноярского депутата Глискова передали в суд

«Считаю дело заказным, политическим и сфабрикованным. На это указывает тот факт, что предъявленное обвинение является расплывчатым и неконкретным, содержит взаимоисключающие утверждения, противоречит науке уголовного права, практике его применения судами, и здравому смыслу. Вследствие чего я лишен возможности защищаться, так как не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют, какие именно утверждения я должен опровергать и где искать источники “права”, на которых базируются выводы следователя», — написал Глисков в жалобе Генеральному прокурору РФ, текст опубликован в тг-канале депутата несколько дней назад.