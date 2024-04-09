Ночью над Воронежской областью сбили два БПЛА самолетного типа

Минувшей ночью в течение пяти часов на территории Воронежской области действовал режим воздушной опасности. Тревогу отменили в 7.00 9 апреля.
Утром Минобороны сообщило, что ВСУ пытались совершить террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун». Однако дежурные средства ПВО этим планам помешали реализоваться.
Над Воронежской областью ночью сбили два беспилотника. Еще два — над Белгородским регионом. А над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова уничтожили украинскую ракету.