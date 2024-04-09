В НСО опубликовали правила поведения при внезапном затоплении

В Новосибирской области опубликовали правила поведения при нахождении в зоне внезапного затопления во время паводка. Памятка размещена в группе «Служба 112 Новосибирской области» в «ВКонтакте».
Специалисты рекомендуют быстро собрать лекарства, документы, запас еды и воды на двое суток. Оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам, так как их эвакуируют в первую очередь. Перед тем, как покинуть дом, нужно отключить все приборы, электро- и газоснабжение, перекрыть воду, закрыть окна и двери. Если позволяет время, то на первом этаже все проемы оградить щитами. Также нужно выпустить домашний скот.
Для самостоятельной эвакуации следует использовать катера, лодки, плоты. Если нет возможности уехатить самим, то помощь нужно ждать на крышах, верхних этажах.
Напомним, в Болотнинском районе дорогу закрыли из-за весеннего паводка.