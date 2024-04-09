В НСО опубликовали правила поведения при внезапном затоплении

Специалисты рекомендуют быстро собрать лекарства, документы, запас еды и воды на двое суток. Оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам, так как их эвакуируют в первую очередь. Перед тем, как покинуть дом, нужно отключить все приборы, электро- и газоснабжение, перекрыть воду, закрыть окна и двери. Если позволяет время, то на первом этаже все проемы оградить щитами. Также нужно выпустить домашний скот.