Число пострадавших узбекистанцев в ДТП под Самарой выросло до двадцати

Напомним, что вчера в ДТП под Самарой на автодороге «Урал-Муханово» попал автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — Нижний Новгород», который вез граждан Узбекистана. Сообщалось, что два пассажира погибли, 10 госпитализированы.