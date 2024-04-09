Число пострадавших узбекистанцев в ДТП под Самарой выросло до двадцати

Напомним, что вчера в ДТП под Самарой на автодороге «Урал-Муханово» попал автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — Нижний Новгород», который вез граждан Узбекистана. Сообщалось, что два пассажира погибли, 10 госпитализированы.
Посольство Узбекистана в России уточнило число пострадавших — в момент аварии в автобусе находилось 66 пассажиров. На данный момент госпитализированы 20 человек, два пассажира погибли.
На место происшествия для необходимой помощи пострадавшим выехали посол Узбекистана в России и сотрудники Генерального консульства в Казани.
Посольство Узбекистана в Москве выражает искренние соболезнования членам семей и родственникам погибших узбекистанцев. Ситуация находится на особом контроле.