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Число пострадавших узбекистанцев в ДТП под Самарой выросло до двадцати

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посольство Узбекистана в России уточнило, что число пострадавших в аварии под Самарой возросло в два раза, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: ГИБДД Самарской области

Напомним, что вчера в ДТП под Самарой на автодороге «Урал-Муханово» попал автобус, следовавший по маршруту «Шымкент — Нижний Новгород», который вез граждан Узбекистана. Сообщалось, что два пассажира погибли, 10 госпитализированы.

Посольство Узбекистана в России уточнило число пострадавших — в момент аварии в автобусе находилось 66 пассажиров. На данный момент госпитализированы 20 человек, два пассажира погибли.

На место происшествия для необходимой помощи пострадавшим выехали посол Узбекистана в России и сотрудники Генерального консульства в Казани.

Посольство Узбекистана в Москве выражает искренние соболезнования членам семей и родственникам погибших узбекистанцев. Ситуация находится на особом контроле.