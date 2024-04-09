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Двое взрослых и один ребенок пострадали при пожаре в Уфе

Двое взрослых и один ребенок пострадали при пожаре в Уфе. Возгорание произошло этой ночью в двухкомнатной квартире по улице Суворова.

Источник: МЧС по РБ

Пожарные МЧС России и муниципальной пожарной охраны города оперативно прибыли на место пожара и сразу же приступили к тушению и эвакуации жильцов. При помощи спасательных устройств и ручных пожарных лестниц спасены 9 человек.

В сопровождении пожарных выведены на свежий воздух еще 7 человек, из них двое детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.

«К сожалению, две женщины, 1954 и 1980 года рождения, и подросток, 2009 года рождения, с различными травмами и ожогами госпитализированы в больницы», — сообщили в МЧС по РБ.

МЧС
пожары