Двое взрослых и один ребенок пострадали при пожаре в Уфе

Пожарные МЧС России и муниципальной пожарной охраны города оперативно прибыли на место пожара и сразу же приступили к тушению и эвакуации жильцов. При помощи спасательных устройств и ручных пожарных лестниц спасены 9 человек.



В сопровождении пожарных выведены на свежий воздух еще 7 человек, из них двое детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.



«К сожалению, две женщины, 1954 и 1980 года рождения, и подросток, 2009 года рождения, с различными травмами и ожогами госпитализированы в больницы», — сообщили в МЧС по РБ.