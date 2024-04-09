Мастер автосервиса из Хабаровска продал автомобиль клиентки и исчез

Женщина обратилась в автосервис для ремонта своего автомобиля, но спустя несколько месяцев обнаружила, что машину продал мастер, которому она доверила ремонт. Теперь в отношении мастера заведено уголовное дело. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Хабаровчанка обратилась в автосервис в декабре прошлого года. Место для ремонта она выбрала не случайно — ранее уже обращалась в этот сервис и была довольна качеством работы. В этот раз все начиналось как обычно: мастер обещал закупить необходимые запчасти и приступил к работе. Женщина регулярно переводила ему деньги на запчасти, однако вскоре мастер внезапно пропал и перестал выходить на связь.
Когда в конце марта заявительница приехала в автосервис, она обнаружила, что мастер уволился два месяца назад, а автомобиля нет на месте. По ее оценкам, ущерб составил около 230 тысяч рублей.
— После обращения в полицию 32-летнего мастера нашли и задержали. Оказалось, что мужчина продал машину за 50 тысяч рублей неизвестному и потратил деньги на личные нужды, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.