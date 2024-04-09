Мастер автосервиса из Хабаровска продал автомобиль клиентки и исчез

Хабаровчанка обратилась в автосервис в декабре прошлого года. Место для ремонта она выбрала не случайно — ранее уже обращалась в этот сервис и была довольна качеством работы. В этот раз все начиналось как обычно: мастер обещал закупить необходимые запчасти и приступил к работе. Женщина регулярно переводила ему деньги на запчасти, однако вскоре мастер внезапно пропал и перестал выходить на связь.