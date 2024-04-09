Мошенница в Минске обманула 15 человек на $117 тысяч. В том числе принуждала брать кредиты взамен на трудоустройство

Как сообщают пресс-служба Генпрокуратуры и служба информации прокуратуры Минска, обвиняемая до задержания работала в салоне красоты — фактическим управляла его деятельностью.
Установлено, что с 1 апреля 2020 года по 3 сентября 2021 года под различными предлогами она уговаривала людей оформлять на себя кредиты. В том числе обещала устроить их на работу в салон.
«В качестве подтверждения платежеспособности в банк были представлены заведомо подложные документы — справки о доходах физического лица, согласно которым потерпевшие якобы являлись сотрудниками указанного салона красоты», — говорится в сообщении.
Далее обвиняемая получила от 14 потерпевших кредитные деньги в сумме более 336,5 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Кредитные обязательства она обещала выполнять самостоятельно, но делать этого не собиралась.
В январе 2024 года под предлогом приобретения квартиры и возврата долга обвиняемая завладела $14 тысячами, принадлежавшими ее тете, и также потратила их на свои нужды.
Интересно, что в суде минчанка не признала себя виновной. Она заявила, что никаких денег от тети не получала. Что касается других потерпевших, обвиняемая сказала, что кредиты действительно от них получила. Также она заверяла, что исправно на протяжении двух лет исполняла свои обязательства перед ними до возникновения финансовых проблем.
С учетом представленных доказательств суд Центрального района Минска постановил обвинительный приговор и на основании ч.4 ст. 209 УК Беларуси назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 500 базовых величин (20 тысяч рублей).
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.