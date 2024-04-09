Мошенница в Минске обманула 15 человек на $117 тысяч. В том числе принуждала брать кредиты взамен на трудоустройство

Интересно, что в суде минчанка не признала себя виновной. Она заявила, что никаких денег от тети не получала. Что касается других потерпевших, обвиняемая сказала, что кредиты действительно от них получила. Также она заверяла, что исправно на протяжении двух лет исполняла свои обязательства перед ними до возникновения финансовых проблем.