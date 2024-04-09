В Красноярске вынесли приговор мужчине, который прыгал по автомобилям

Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, кто повредил машину. Это оказался 25-летний молодой человек. Он попал на камеры. Парень пояснил, что с другом находился в гостях у девушки. Они решили сходить за сигаретами и спиртным, рядом с магазином увидели припаркованные автомобили. Мужчина забрался на крышу одного автомобиля и с неё перепрыгнул на соседний, помяв крышу машины. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Свои действия задержанный не смог объяснить.