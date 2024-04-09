В Красноярске вынесли приговор мужчине, который прыгал по автомобилям

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который прыгал по чужому автомобилю. Об этом сообщили в МВД.
В апреле 2023 года в полицию обратился мужчина, рассказавший, что его автомобиль повредили во дворе дома на улице Вильского.
Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, кто повредил машину. Это оказался 25-летний молодой человек. Он попал на камеры. Парень пояснил, что с другом находился в гостях у девушки. Они решили сходить за сигаретами и спиртным, рядом с магазином увидели припаркованные автомобили. Мужчина забрался на крышу одного автомобиля и с неё перепрыгнул на соседний, помяв крышу машины. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Свои действия задержанный не смог объяснить.
Паркурщика приговорили к 1,6 годам лишения свободы условно за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске задержали мужчину, который занимался сбытом наркотиков через закладки.