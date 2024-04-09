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В Иркутской области 35-летнего иностранца ждет суд за поддельный диплом юриста

Мужчина купил диплом, благодаря которому получил гражданство России.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 35-летнего иностранного гражданина ждет суд за покупку поддельного диплома. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.

— Предварительно известно, что в феврале 2009 года обвиняемый узнал о том, что диплом о высшем образовании можно получить незаконным способом. Мужчина решил приобрести такой документ без обучения, — говорят в прокуратуре.

Мужчина не обучался и не сдавал экзамены, а просто купил диплом по специальности «Юриспруденция», благодаря которому получил гражданство в России.

Уголовное дело направили в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Иркутска предстанет перед судом за татуировку.