В Иркутской области 35-летнего иностранца ждет суд за поддельный диплом юриста

В Иркутской области 35-летнего иностранного гражданина ждет суд за покупку поддельного диплома. Об этом сообщают в прокуратуре Приангарья.
— Предварительно известно, что в феврале 2009 года обвиняемый узнал о том, что диплом о высшем образовании можно получить незаконным способом. Мужчина решил приобрести такой документ без обучения, — говорят в прокуратуре.
Мужчина не обучался и не сдавал экзамены, а просто купил диплом по специальности «Юриспруденция», благодаря которому получил гражданство в России.
Уголовное дело направили в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Иркутска предстанет перед судом за татуировку.