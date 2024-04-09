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Паводки в Казахстане: 29 режимов ЧС продолжают действовать в регионах

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о текущей паводковой ситуации в регионах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

По словам старшего офицера Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыла Сайпаш, аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. На 10:00 в работе задействованы порядка 16 тыс. человек и более 2500 единиц техники.

«Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 85 тыс. человек, из них около 30 тыс. детей. В пунктах временного размещения находится 8349 человек, из них 3809 детей», — сообщил Ерасыл Сайпаш.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн кубометров талой воды. Проведена укладка более 1000 единиц мешкотары и 1 тонны инертного материала.

Между тем, в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба — в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Караганинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Ранее премьер-министр проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске. К слову, паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.