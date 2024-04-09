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В Красноярске 33-летний водитель погиб при попытке скрыться от ДПС

Автомобиль врезался в столб и его разорвало на две части.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске водитель японской иномарки пытался скрыться от ГИБДД и попал в аварию со смертельным исходом. Кадры инцидента появились в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

В ГИБДД сообщили, что инцидент произошёл 8 апреля в Советском районе Красноярска. Патрульный экипаж заметил автомобиль Subaru на улице Пограничников. На требование об остановке он не среагировал, продолжив ехать в сторону деревни Кубеково. Полицейские приступили к погоне за нарушителем.

Во время преследования водитель иномарки не справился с управлением и в районе выезда из города по улице Пограничников, 5/2 въехал в столб на полной скорости. Машину разорвало на части, 33-летний водитель погиб на месте. Он не имел водительских прав.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске за выходные произошло пять ДТП с участием электросамокатов.