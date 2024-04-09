Николай Шкарин из Дзержинска погиб в ходе спецоперации

Николай Шкарин из Дзержинска Нижегородской области погиб в ходе спецоперации, сообщается в сообществе местных футбольных фанатов ВКонтакте.
Когда и где именно погиб нижегородец — не уточняется. Близкие погибшего узнали трагическую новость в начале апреля.
Николай стоял у истоков движения футбольных фанатов в городе химиков в начале 2000-х годов.
«Смелый и дерзкий стоял за честь города и фирмы на кулаках, и погиб за Родину с автоматом в руках. Любил тёплые встречи с Саратовом и никогда не упускал возможности повстречаться с Кировом. Был настоящим воином по духу. Таким мы его и запомним!» — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с погибшим в СВО Михаилом Ураковым простились в Балахнинском округе.