Николай Шкарин из Дзержинска погиб в ходе спецоперации

«Смелый и дерзкий стоял за честь города и фирмы на кулаках, и погиб за Родину с автоматом в руках. Любил тёплые встречи с Саратовом и никогда не упускал возможности повстречаться с Кировом. Был настоящим воином по духу. Таким мы его и запомним!» — говорится в сообщении.