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Николай Шкарин из Дзержинска погиб в ходе спецоперации

Николай стоял у истоков движения футбольных фанатов в городе химиков в начале 2000-х годов.

Николай Шкарин из Дзержинска Нижегородской области погиб в ходе спецоперации, сообщается в сообществе местных футбольных фанатов ВКонтакте.

Когда и где именно погиб нижегородец — не уточняется. Близкие погибшего узнали трагическую новость в начале апреля.

Николай стоял у истоков движения футбольных фанатов в городе химиков в начале 2000-х годов.

«Смелый и дерзкий стоял за честь города и фирмы на кулаках, и погиб за Родину с автоматом в руках. Любил тёплые встречи с Саратовом и никогда не упускал возможности повстречаться с Кировом. Был настоящим воином по духу. Таким мы его и запомним!» — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с погибшим в СВО Михаилом Ураковым простились в Балахнинском округе.