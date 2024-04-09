В Омске хоккейный фанат ограбил студентку

По информации правоохранителей, 19-летняя студентка омского колледжа во время посиделок в кафе ушла танцевать с подругами. Вещи девушка оставила без присмотра, а потом заметила пропажу телефона, зарядки и банковской карты.
Подозреваемого вычислили по показаниям очевидцев и камерам наружного наблюдения — им, похоже, оказался хоккейный фанат: парень был одет в свитер с логотипом хоккейной команды. А кроме того, он пытался рассчитаться украденной картой.
«По этим данным оперативники установили личность и задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя. Молодой человек признался в краже и пояснил, что сотовый телефон и зарядное устройство зарыл в снегу недалеко от дома, а карту выбросил после неудачной попытки расплатиться в магазине», — говорится в официальном сообщении.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон и зарядку вернули хозяйке.