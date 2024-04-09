В Омске хоккейный фанат ограбил студентку

«По этим данным оперативники установили личность и задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя. Молодой человек признался в краже и пояснил, что сотовый телефон и зарядное устройство зарыл в снегу недалеко от дома, а карту выбросил после неудачной попытки расплатиться в магазине», — говорится в официальном сообщении.