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В Омске хоккейный фанат ограбил студентку

Инцидент произошел в увеселительном заведении по улице Богдана Хмельницкого, что в Октябрьском округе Омска, сообщает во вторник, 9 апреля 2024 года, пресс-служба правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, 19-летняя студентка омского колледжа во время посиделок в кафе ушла танцевать с подругами. Вещи девушка оставила без присмотра, а потом заметила пропажу телефона, зарядки и банковской карты.

Подозреваемого вычислили по показаниям очевидцев и камерам наружного наблюдения — им, похоже, оказался хоккейный фанат: парень был одет в свитер с логотипом хоккейной команды. А кроме того, он пытался рассчитаться украденной картой.

«По этим данным оперативники установили личность и задержали подозреваемого — 25-летнего местного жителя. Молодой человек признался в краже и пояснил, что сотовый телефон и зарядное устройство зарыл в снегу недалеко от дома, а карту выбросил после неудачной попытки расплатиться в магазине», — говорится в официальном сообщении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон и зарядку вернули хозяйке.