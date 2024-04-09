Надеюсь, жена жива: свидетель рассказал о смерти Салтанат Нукеновой

Прокурор зачитала переписку с контактом «Карлыгаш BAU».
— В 02:27 9 ноября Меирбеков пишет: «Директор обратно вернулся назад, сидят в випке». Ответа от Карлыгаш нет.
В 6:35 он отправляет фото выполненных работ и сообщение: «Стену, где висят картины вторую половину не дали доделать — Куандык буянит».
6:57: «Кажется, випку перевернул верх дном, надеюсь, жена жива».
(…).
7:50 «Мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество».
Далее Карлыгаш говорит о том, что за недостачу придется платить, — зачитали в зале суда.
Во время допроса в зале суда сторона обвинения спросила Данияра Меирбекова, видел ли он ранее конфликты между супругами.
— За 10 дней до этого случая там погромы были намного больше и было громче. Было слышно, как переворачивали столы, — ответил свидетель.
В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.
Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).
Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).
Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.
Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.
По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6−8 часов после получения травм.
Тело было накрыто с головой: врач рассказал, в каком виде обнаружил погибшую Салтанат Нукенову.
— Она была накрыта с головой. Ее лицо было скрыто тоже. Полностью открыли одеяло, глаза были открыты, рот был закрыт, челюсть была сомкнута, — ответил Нурлан Мухамбердинов.