Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надеюсь, жена жива: свидетель рассказал о смерти Салтанат Нукеновой

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны проходит заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня допросили сотрудника, ремонтирующего помещение ресторана BAU Данияра Меирбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: скрин с трансляции суда по делу Бишимбаева

Прокурор зачитала переписку с контактом «Карлыгаш BAU».

— В 02:27 9 ноября Меирбеков пишет: «Директор обратно вернулся назад, сидят в випке». Ответа от Карлыгаш нет.

Новость

В 6:35 он отправляет фото выполненных работ и сообщение: «Стену, где висят картины вторую половину не дали доделать — Куандык буянит».

6:57: «Кажется, випку перевернул верх дном, надеюсь, жена жива».

(…).

7:50 «Мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество».

Далее Карлыгаш говорит о том, что за недостачу придется платить, — зачитали в зале суда.

Во время допроса в зале суда сторона обвинения спросила Данияра Меирбекова, видел ли он ранее конфликты между супругами.

— За 10 дней до этого случая там погромы были намного больше и было громче. Было слышно, как переворачивали столы, — ответил свидетель.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

Брат погибшей Айтбек Амангельды показал фотографии с синяками на лице Салтанат Нукеновой в зале суда.

Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в убийстве с особой жестокостью.

По результатам экспертизы, травмы на теле Салтанат не характерны для падений, ее смерть наступила через 6−8 часов после получения травм.

Тело было накрыто с головой: врач рассказал, в каком виде обнаружил погибшую Салтанат Нукенову.

— Она была накрыта с головой. Ее лицо было скрыто тоже. Полностью открыли одеяло, глаза были открыты, рот был закрыт, челюсть была сомкнута, — ответил Нурлан Мухамбердинов.