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Антикор задержал двоих подполковников полиции из Жамбылской области

9 апреля 2024 года в Казнете появилась информация о задержании двоих подполковников полиции из Жамбылской области при получении взятки. В Антикоре ее подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Публикация о задержании появилась в Telegram-канале egovpress:

«Некоторые источники сообщают, что при получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности гражданина по делу о наркотиках были задержаны двое подполковников полиции из Жамбылской области Кожабеков Бауыржан и Шонбасов Галымжан. Сообщается, что они занимали руководящие должности в сфере по противодействию наркобизнесу».

Редакция обратилась за комментарием в Агентство РК по противодействию коррупции.

«Да, подтверждаем, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении начальников отделений Межрайонного отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.