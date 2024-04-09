Антикор задержал двоих подполковников полиции из Жамбылской области

Публикация о задержании появилась в Telegram-канале egovpress:
«Некоторые источники сообщают, что при получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности гражданина по делу о наркотиках были задержаны двое подполковников полиции из Жамбылской области Кожабеков Бауыржан и Шонбасов Галымжан. Сообщается, что они занимали руководящие должности в сфере по противодействию наркобизнесу».
Редакция обратилась за комментарием в Агентство РК по противодействию коррупции.
«Да, подтверждаем, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении начальников отделений Межрайонного отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.