ТАСС сообщил, что на теле певца Кунгурова не нашли следов насилия

В 2012 году Кунгуров участвовал в проекте «Голос» на Первом канале. Он был в команде Александра Градского, но в финал не попал. Также он принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура». Кунгуров в разные годы работал в театре «Новая опера», был солистом Калининградского музыкального театра, вел программу «Романтика Романса» на «Россия-Культура» и давал сольные концерты.