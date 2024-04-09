Паводок уходит из южных районов Челябинской области

В Челябинской области 9 апреля остаются затопленными 78 участков рядом с жилыми домами. При этом из всех ранее затопленных домов вода ушла.
— В минувшие сутки на гидропостах наблюдались колебания уровней воды от −124 до +13 сантиметров. Устойчивое снижение показателей отмечается в южных районах региона, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Вода также ушла с дорог в поселке Смородинка Миасского округа и деревне Булатово Уйского района. Остаются переливы на пяти дорогах в Каслинском, Троицком, Чебаркульском районах.
Эвакуировавшиеся на время потопа люди начали возвращаться в свои дома. Спасатели помогают откачивать воду с участков.