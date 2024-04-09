Грузовик врезался в «Газель» дорожных служб под Краснодаром

Авария произошла на 1329 км трассы. По данным полиции, 61-летний житель Горячего Ключа за рулем грузовика марки «MAN» ехал со стороны поселка Победитель в сторону поселка Лорис, отвлекся, допустил резкое сокращение дистанции с ехавшей впереди «Газелью». Машины столкнулись, от удара прицеп машины дорожных служб оторвался, а сама «Газель» въехала в металлическое ограждение, повредив около 10 метров дорожного сооружения.