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Грузовик врезался в «Газель» дорожных служб под Краснодаром

На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром в минувший понедельник, 8 апреля, произошло ДТП с участием «Газели» дорожных служб. В нее из-за невнимательности врезался водитель грузовика, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Авария произошла на 1329 км трассы. По данным полиции, 61-летний житель Горячего Ключа за рулем грузовика марки «MAN» ехал со стороны поселка Победитель в сторону поселка Лорис, отвлекся, допустил резкое сокращение дистанции с ехавшей впереди «Газелью». Машины столкнулись, от удара прицеп машины дорожных служб оторвался, а сама «Газель» въехала в металлическое ограждение, повредив около 10 метров дорожного сооружения.

В ДТП никто не пострадал. В «Газели» на момент столкновения находился только водитель. Проводится проверка.