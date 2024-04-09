Теневые банкиры обналичили в Воронежской области больше 400 миллионов

В Воронежской области в результате совместной операции сотрудников УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии задержали семь человек в возрасте от 26 до 63 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, преступная группа создала нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и в течение трех лет, с января 2020 года по январь 2023 года, занимались нелегальным бизнесом.
Для обналичивания денег преступники использовали расчётные счета 27 фирм-однодневок.
— Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5%, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.
По оценкам правоохранителей, криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а злоумышленники смогли заработать больше 26 миллионов.