Теневые банкиры обналичили в Воронежской области больше 400 миллионов

В Воронежской области в результате совместной операции сотрудников УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии задержали семь человек в возрасте от 26 до 63 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.