В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка

В Оренбурге уровень воды поднялся за ночь на 25 см, до достижения опасной отметки остается 33 см. Власти ожидают, что в ближайшие сутки уровень воды в реках Урал и Самара вырастет на 5−40 см, из-за чего будут подтоплены несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный, Нежинка и другие.