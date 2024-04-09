Мотоциклист-бесправник в Кобринском районе уходил от погони и устроил ДТП

Случай произошел 8 апреля. Сотрудники ГАИ несли службу в поселке Ореховский. Они подали сигнал об остановке водителю мотоцикла «Минск», однако тот проигнорировал требования, продолжил движение и попытался скрыться.
«Началось преследование. Вблизи дома № 20 по улице Ленина с целью воспрепятствования задержанию мотоциклист допустил столкновение со служебным автомобилем оперативного назначения. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в УВД.
Оказалось, что мотоциклом управлял 38-летний местный житель. Водительского удостоверения у него никогда не было. На него составили пять административных протоколов, в том числе за неповиновение и езду без прав. Мужчину доставили в Кобринский РОВД для проведения дальнейших разбирательств, мотоцикл поместили на штрафстоянку.