Мотоциклист-бесправник в Кобринском районе уходил от погони и устроил ДТП

Оказалось, что мотоциклом управлял 38-летний местный житель. Водительского удостоверения у него никогда не было. На него составили пять административных протоколов, в том числе за неповиновение и езду без прав. Мужчину доставили в Кобринский РОВД для проведения дальнейших разбирательств, мотоцикл поместили на штрафстоянку.