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Ночью в Тольятти загорелся тепловоз

Во вторник, 9 апреля, примерно в 1:59 в ремонтном депо на ул. Железнодорожной, 34 в Комсомольском районе Тольятти загорелась кабина тепловоза марки «ТГМ-4». Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 10 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 25 человек, которые ликвидировали пожар в 2:30.

Данных о пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

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