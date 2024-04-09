Ночью в Тольятти загорелся тепловоз

Во вторник, 9 апреля, примерно в 1:59 в ремонтном депо на ул. Железнодорожной, 34 в Комсомольском районе Тольятти загорелась кабина тепловоза марки «ТГМ-4». Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.