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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его военных с территории Армении в Лачинском районе. Ереван информацию об обстреле не подтвердил и заявил, что азербайджанские военные накануне сами открыли огонь на границе.

Источник: РИА "Новости"

По версии Минобороны Азербайджана, вчера, 8 апреля, подразделения вооруженных сил Армении «подвергали обстрелу из разнокалиберного огнестрельного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района». В ответ были «приняты адекватные меры реагирования», информации о пострадавших нет.

В пресс-релизе Минобороны Армении говорится, что заявление Минобороны Азербайджана «не соответствует действительности». Армянская сторона утверждает, что 8 апреля в 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении села Аравус (Сюникская область) и в 22:55 — в направлении села Хознавар (Сюникская область).

5 апреля на границе Армении и Азербайджана произошла серия перестрелок. 7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. По его словам, стороны не могут договориться по двум вопросам: по взаимному признанию территориальной целостности и по открытию коммуникаций.