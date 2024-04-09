Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

5 апреля на границе Армении и Азербайджана произошла серия перестрелок. 7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. По его словам, стороны не могут договориться по двум вопросам: по взаимному признанию территориальной целостности и по открытию коммуникаций.