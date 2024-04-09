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В Тольятти произошла диверсия на железной дороге

В Тольятти произошла диверсия на 22 км перегона «Жигулевское море — станция Тольятти». Неизвестные подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями.

Инцидент случился 5 апреля, сигнал о нем поступил в дежурную часть Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в 18 час. 15 мин. Подъехавшие правоохранители обнаружили шкафы открытыми, с отогнутой дверцей.

Происшествие не повлияло на движение поездов, в отличие от событий месячной давности. 5 марта на железнодорожной инфраструктуре перегона «Жигулевское Море — Химзаводская» был обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне было приостановлено.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия».