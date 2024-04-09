В Тольятти произошла диверсия на железной дороге

Происшествие не повлияло на движение поездов, в отличие от событий месячной давности. 5 марта на железнодорожной инфраструктуре перегона «Жигулевское Море — Химзаводская» был обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне было приостановлено.