В Тольятти произошла диверсия на железной дороге

Инцидент случился 5 апреля, сигнал о нем поступил в дежурную часть Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в 18 час. 15 мин. Подъехавшие правоохранители обнаружили шкафы открытыми, с отогнутой дверцей.
Происшествие не повлияло на движение поездов, в отличие от событий месячной давности. 5 марта на железнодорожной инфраструктуре перегона «Жигулевское Море — Химзаводская» был обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий движение поездов на перегоне было приостановлено.
Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия».