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В восьми районах Воронежской области высокий уровень пожарной опасности

На остальной территории — 3 класс угрозы.

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Источник: Комсомольская правда

По данным ГУ МЧС в восьми районах Воронежской области установился 4 (высокий) класс пожарной опасности. Это Богучарский, Верхнемамонский, Воробьёвский, Кантемировский, Петропавловский, Россошанский, Павловский и Калачеевский районы.

На остальной территории региона наблюдается средняя степень пожарной опасности.

Пожарную обстановку в Воронежской области осложняет жаркая и засушливая погода. Нормальных дождей в регионе не было уже несколько недель. Не обещают осадков и в ближайшие дни. В то же время синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры.

Будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разводите костров и не жгите траву!

пожары
МЧС