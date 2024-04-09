В восьми районах Воронежской области высокий уровень пожарной опасности

По данным ГУ МЧС в восьми районах Воронежской области установился 4 (высокий) класс пожарной опасности. Это Богучарский, Верхнемамонский, Воробьёвский, Кантемировский, Петропавловский, Россошанский, Павловский и Калачеевский районы.
На остальной территории региона наблюдается средняя степень пожарной опасности.
Пожарную обстановку в Воронежской области осложняет жаркая и засушливая погода. Нормальных дождей в регионе не было уже несколько недель. Не обещают осадков и в ближайшие дни. В то же время синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры.
Будьте осторожны! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разводите костров и не жгите траву!