Двое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Новгороде на прошлой неделе

Два ребенка выпали из окон Нижнего Новгорода на прошлой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал-прессека» со ссылкой на детскую областную клиническую больницу.
Согласно информации, одному ребенку четыре года, а другому год. Дети выпали с 4-го этажа, они выжили и были госпитализированы в больницу.
Родителям напоминают, что не стоит оставлять детей без присмотра, на всех окнах лучше установить блокирующие устройства или специальные заглушки, не позволяйте детям взбираться на край балкона или подоконника.