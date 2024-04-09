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Двое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Новгороде на прошлой неделе

Оба ребенка упали с 4-го этажа и были госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

Два ребенка выпали из окон Нижнего Новгорода на прошлой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал-прессека» со ссылкой на детскую областную клиническую больницу.

Согласно информации, одному ребенку четыре года, а другому год. Дети выпали с 4-го этажа, они выжили и были госпитализированы в больницу.

Родителям напоминают, что не стоит оставлять детей без присмотра, на всех окнах лучше установить блокирующие устройства или специальные заглушки, не позволяйте детям взбираться на край балкона или подоконника.

несчастный случай