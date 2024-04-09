«Упасть и получить такие повреждения человек не может»: эксперт показал травмы на голове Нукеновой

Для наглядной демонстрации травм погибшей Салтанат эксперт Тахир Халимназаров использовал маркеры трех цветов: синим цветом он обозначил кровоподтеки, красным — ссадины, зеленым — рану. По словам эксперта, он показал только травмы, видимые внешне — у Салтанат также были и внутренние гематомы, и травмы головы. Он добавил, что все эти травмы отягощали друг друга и вместе стали причиной смерти девушки. Эксперт отметил, что человек не мог получить такие травмы при самостоятельном падении. "Это в совокупности рассматривается как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Сам человек в сознании будучи такие травмы головы не получает, потому что при падении случайном он рефлекторно защищает голову, если он в сознании. Да, бывает, что человек падает с высоты, когда не может защитить голову, или бывает, в овраг упал, такие случаи тоже на практике были, но на плоскости стоя, человек упасть головой и получить такие повреждения не может", — заявил эксперт. Также он ответил на вопрос, как сделал вывод о наступлении смерти Салтанат за 6−8 часов до начала исследования ее тела. "У живого человека, когда образуется повреждение, организм начинает реагировать — это реактивный воспалительный процесс. В течение часа особых изменений не происходит, и гистологи не увидят, что клетки крови, которые борются с таким кровоизлиянием, они выходят из кровяного русла, они только через час выходят, до часа они свежие считаются. Когда клетки выходят, они имеют определенный вид. И видя это, гистологи определяют время. Но после того, как смерть наступает, все процессы биологические останавливаются — это позволяет эксперту дать вывод, что в промежуток в 6−8 часов назад наступила смерть", — сообщил эксперт. "Здесь эта травма и явление асфиксии (сдавление шеи — прим. авт.), несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью — это характерно для этого. При развитии острой дыхательной недостаточности нарушается дыхание, и оно может восприниматься, как храп — но это не храп спящего человека. Храп спящего — это регулярный спокойный храп, для этого даже не надо познаний в медицине, любой человек поймет, что этот человек спит. А когда такой храп — он задыхается, ему воздуха не хватает. Это хрипы — нельзя говорить, что это храп, хрипит человек", — добавил Халимназаров. По словам эксперта, находиться в агонии при таких травмах и хрипеть умирающий человек может, как один, так и 6−8 часов — в зависимости от тяжести травм. Ранее сегодня в суде была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат. По рассказу работника, сначала он слышал разговоры — в основном, говорила девушка, криков с ее стороны не было. Со стороны мужчины был "повышенный тон", а около 4 часов утра "были слышны непонятные стуки, будто по полу пинают пустое ведро". Около 7 часов утра маляры покинули заведение. Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат. Напомним, заседание суда транслируется в онлайн-режиме. Посмотреть его можно здесь. При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат. Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь. После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат. Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна. Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева. При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает. Дело Куандыка Бишимбаева Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" — по некоторым данным, брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления. 26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева. Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Подсудимый Бишимбаев не признал вину.