В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районах

По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10−15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности. В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Киргизией, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей. В апреле 2022 года жертвами селя в Джизакской области стали пять человек.