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В Узбекистане предупредили об опасности затопления в девяти районах

Синоптики: в Узбекистане есть опасность селей и затопления ряда районов.

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Источник: пресс-служба УЧС Наманганской области Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 апр — РИА Новости. Узбекистанские синоптики прогнозируют селевую опасность и возможные затопления территорий в горных и предгорных районах девяти из 14 регионов страны, сообщает во вторник пресс-служба Узгидромета.

«По территории Узбекистана 12—15 апреля текущего года местами пройдут дожди, возможны селе-паводковые явления… По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узгидромета. В перечне синоптиков — территории девяти областей страны.

Синоптики просят граждан, находящихся в данных регионах, соблюдать меры предосторожности.

По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10−15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности. В июле 2021 года в Наманганской области на востоке Узбекистана, граничащей с Киргизией, восемь человек погибли и шесть пострадали в результате схода селя из-за проливных дождей. В апреле 2022 года жертвами селя в Джизакской области стали пять человек.