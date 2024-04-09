Директора института КФУ арестовали по подозрению в мошенничестве

Следствие полагает, что с 2022 года по 2023-й подозреваемый поручал своим подчиненным подписывать контракты на выполнение работ научно-исследовательских лабораторий «Восточный разряд» и «Клио плюс», при этом в действительности такие работы не проводились. Полученные в виде вознаграждения деньги Рамиль Хайрутдинов присвоил, уточняет издание.