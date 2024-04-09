Директора института КФУ арестовали по подозрению в мошенничестве

Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники.
Следствие полагает, что с 2022 года по 2023-й подозреваемый поручал своим подчиненным подписывать контракты на выполнение работ научно-исследовательских лабораторий «Восточный разряд» и «Клио плюс», при этом в действительности такие работы не проводились. Полученные в виде вознаграждения деньги Рамиль Хайрутдинов присвоил, уточняет издание.
По решению Советского райсуда Казани подозреваемый был арестован до конца мая.
Уточняется, что вместо арестованного Рамиля Хайрутдинова врио директора института назначен Раиль Фахрутдинов.