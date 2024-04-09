Забирала товар, а пустые коробки отправляла на склад: Сотрудница нижегородского пункта выдачи наворовала заказов на 700 тысяч рублей

В городе Навашино Нижегородской области задержали сотрудницу местного пункта выдачи заказов популярного маркетплейса — женщину подозревают в крупном мошенничестве, в результате которого она обогатилась на 700 тысяч рублей.
Заявление в полицию написал владелец точки: он заподозрили, что одна из сотрудниц нечиста на руку и ворует товары из посылок. Действовала она по определенной схеме, которая не давала сбоя почти целый год.
— С разных созданных ею аккаунтов женщина заказывала товары от чужого имени в пункт выдачи, где работала. Содержимое поступивших посылок она оставляла себе, а пустые коробки отправляла на склад, оформив возврат товара, — рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области.
Таким образом аферистка прикарманивала в основном одежду и бытовую технику — всего было похищено товаров более чем на 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», часть похищенных вещей была изъята сотрудниками полиции. К подозреваемой применено обязательство о явке, ей грозит до шести лет лишения свободы.
К сожалению, подобный вид мошенничества сегодня не редкость — интернет буквально завален историями о том, что покупателям вместо товара приходят пустые коробки. И если в пункте выдачи еще можно разобраться на месте и не забирать заказ, то при доставке в постамат покупателям приходится вести долгие переписки с поддержкой маркетплейса, доказывая, что их действительно обманули.