Забирала товар, а пустые коробки отправляла на склад: Сотрудница нижегородского пункта выдачи наворовала заказов на 700 тысяч рублей

К сожалению, подобный вид мошенничества сегодня не редкость — интернет буквально завален историями о том, что покупателям вместо товара приходят пустые коробки. И если в пункте выдачи еще можно разобраться на месте и не забирать заказ, то при доставке в постамат покупателям приходится вести долгие переписки с поддержкой маркетплейса, доказывая, что их действительно обманули.