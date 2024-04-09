Оползень сошел на дорогу в Риддере

«9 апреля в городе Риддер в результате осмотра линии электропередач установлен выход водно-грунтовой массы (оползень) на автодорогу сообщением 4 район — село Лесное. Объем выноса грунта составил около 150 кубометров. Тип оползня — оплывина. Причиной послужило переувлажнение грунтов талыми водами склонового стока», — говорится в сообщении во вторник.