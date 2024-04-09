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Оползень сошел на дорогу в Риддере

Усть-Каменогорск. 9 апреля. КазТАГ — Оползень сошел на дорогу в Риддере, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуацию (ДЧС) Восточно-Казахстанской области.

Источник: Пресс-служба ДЧС ВКО

«9 апреля в городе Риддер в результате осмотра линии электропередач установлен выход водно-грунтовой массы (оползень) на автодорогу сообщением 4 район — село Лесное. Объем выноса грунта составил около 150 кубометров. Тип оползня — оплывина. Причиной послужило переувлажнение грунтов талыми водами склонового стока», — говорится в сообщении во вторник.

Жертв и пострадавших нет.

«Последствия: 1. Отключение ЛЭП; 2. Нарушение движение городского транспорта (160 маршрут). На данный момент электроснабжение восстановлено, ведется расчистка автодороги», — добавили в ДЧС.