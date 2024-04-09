Сигнал о столкновении сработал на самолете во время полета из Самары в Египет

Над Самарой у самолета, который выполнял рейс в Египет, сработал сигнал о столкновении с землей. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Происшествие случилось 7 апреля около 10 часов утра.
После взлета при пересечении эшелона командир воздушного судна сообщил, что у них сработала сигнализации предупреждения столкновения с землей. При этом экипаж продолжил полет по маршруту на высоте 10 километров и при облачности 150 метров.
Рейс, на котором произошел инцидент, выполняла авиакомпания «Россия». Самолет летел из Самары в Хургаду.