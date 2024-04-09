Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году

Сейчас, по последним данным региональных властей, уровень воды в Урале у Орска к утру снизился с 956 до 928 сантиметров, в Оренбурге — повысился до 897 сантиметров.
«В течение апреля 1957 года специалисты составляли “График уровня рек Чкаловского района”. Из него следует, что наивысшего уровня (580 см) река Салмыш у села Буланова достигла 18 апреля. Самый высокий уровень воды наблюдался на Урале у Орска (988 см) 19 апреля. На следующий день пик разлива случился на Самаре у Бузулука (936 см) и Сакмаре у райцентра Сакмара (780 см). У Чкалова 22 апреля Урал дошел до отметки 903 см, а у Илека 24 апреля — 896 см», — следует из газетной публикации областного архива.
По ее данным, тогда в Орске было затоплено 11 школ, 9 больниц и поликлиник, 6 детсадов, 3 яслей, 7446 жилых домов, 9 культурных учреждений, 85 магазинов и других торговых объектов. При этом около 900 домов было полностью разрушено, в них проживали 1002 семьи.
«Разрушению подверглись связь, линии электроосвещения, радиофикация, значительная часть дорог, трамвайных линий, водопровода и канализации. Общие убытки определены в 90 миллионов рублей. На восстановление городского хозяйства выделено 9 миллионов рублей и на выдачу ссуд населению — 14,9 миллиона рублей», — сообщается в архивной газете.
В пресс-службе объединенного госархива Оренбургской области сообщают, что уровень воды в реке Урал 19 апреля 1957 года к вечеру достиг высшей точки, как во время наводнения 1942 года, и составил 9 метров 75 сантиметров.
«В результате большого подъема воды оказались затопленными многие районы города, в том числе почти все улицы Старого города. Водная стихия принесла орчанам серьезные трудности. Для вывоза населения из затопляемых зон в Орск прибыло 10 машин-амфибий и около 150 понтонных лодок. Огромную работу выполняли вертолеты: вывозили людей из затопляемой зоны, доставляли продовольствие, снаряжение и питьевую воду. На понтонных лодках работали студенты педагогического института и индустриального техникума, работники милиции и предприятий города», — говорится в сообщении архива.
По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске.
. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1 463 человека, в том числе 240 детей.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.