Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году

«В течение апреля 1957 года специалисты составляли “График уровня рек Чкаловского района”. Из него следует, что наивысшего уровня (580 см) река Салмыш у села Буланова достигла 18 апреля. Самый высокий уровень воды наблюдался на Урале у Орска (988 см) 19 апреля. На следующий день пик разлива случился на Самаре у Бузулука (936 см) и Сакмаре у райцентра Сакмара (780 см). У Чкалова 22 апреля Урал дошел до отметки 903 см, а у Илека 24 апреля — 896 см», — следует из газетной публикации областного архива.