Для жителей воронежского села организовали лодочную переправу

В Воронежской области продолжают нарастать паводковые явления. По данным регионального ГУ МЧС, на 9 апреля в области затоплены восемь низководных мостов в шести районах: по одному — в Грибановском, Новохоперском, Борисоглебском, Россошанском, по два — в Эртильском и Рамонском. Также под водой находятся 29 приусадебных участков в Новой Усмани и районе, а также в селе Углянец Вехнехавского района.