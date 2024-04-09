Для жителей воронежского села организовали лодочную переправу

В Воронежской области продолжают нарастать паводковые явления. По данным регионального ГУ МЧС, на 9 апреля в области затоплены восемь низководных мостов в шести районах: по одному — в Грибановском, Новохоперском, Борисоглебском, Россошанском, по два — в Эртильском и Рамонском. Также под водой находятся 29 приусадебных участков в Новой Усмани и районе, а также в селе Углянец Вехнехавского района.
Продолжается подъем уровня воды на реках Дон, Воронеж, Хопер, Ворона. Воронежский гидрометцентр прогнозирует на
В связи с подтоплением моста через реку Ворона в Грибановском районе между поселками Большие Алабухи и Власовка организовали лодочную переправу. Другого транспортного сообщения, кроме моста, здесь нет.