«Отметили день рождения дочки, а через сутки её не стало»: школьница провалилась под лед на глазах у сестры под Иркутском

— Зачем она только пошла на реку?.. — едва сдерживая слезы, задается вопросом безутешная многодетная мать из Усольского района. — Осознание, что младшенькой больше нет, еще не пришло… Не верю! 6 апреля, за день до случившегося, у нее был день рождения. Мы отметили его только вдвоем, гуляя по магазинам. А через сутки ее не стало…