«Отметили день рождения дочки, а через сутки её не стало»: школьница провалилась под лед на глазах у сестры под Иркутском

— Зачем она только пошла на реку?.. — едва сдерживая слезы, задается вопросом безутешная многодетная мать из Усольского района. — Осознание, что младшенькой больше нет, еще не пришло… Не верю! 6 апреля, за день до случившегося, у нее был день рождения. Мы отметили его только вдвоем, гуляя по магазинам. А через сутки ее не стало…
Поиски тела 8-летней школьницы, которая вышла на неокрепший лед реки Белая и провалилась, продолжаются вторые сутки в Усольском районе. Родственники сообщают, что пока нет ни одной зацепки. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Не дождалась праздника»
Девочка в семье была самым младшим, четвертым, ребенком. У нее — старший 18-летний брат и две сестры — 14 и 10 лет.
— Девочку ко мне в юнармейский отряд «Алые паруса» привел ее старший брат. Малышке тогда исполнилось только пять лет, — рассказывает крестный отец школьницы. — После вступления в ряды, я отвел ее на Крещение и стал ее крестным отцом. Она была смелой и храброй девочкой.
Днем 6 апреля сибирячка не пошла на занятия в отряд «Алые паруса». День рождения, мама решила вдвоем с дочкой поехать в Усолье-Сибирское — за подарками.
— Купила игрушку, о которой она давно мечтала — большого плюшевого гуся. Потом прошлись по магазинам за новыми вещами. Все было так хорошо! — рассказывает мать девочки.
Праздник в кругу семьи планировали устроить вечером 7 апреля. Не хотели отмечать без старшего брата утонувшей. Он учится в Усолье, в техникуме, обещал приехать на день рождения сестры.
— Утром 7 апреля семьей ушли на воскресную службу в храм. Потом вернулись домой. Там шла подготовка к празднику.
А потом девочка со старшей сестрой и подругой решились пойти погулять недалеко от дома, пока мама вышла в магазин…
Провалилась под лед на глазах старшей сестры
— Девочки ушли на площадку, которая выходит на реку, — рассказывает крестный отец. — Хотя обычно они там никогда не гуляли.
Школьницы решили выйти на лед реки — хотели сделать фото. Только старшая сестра сопротивлялась. Она понимала, как это опасно, пыталась отговорить от затеи остальных, но не смогла. У нее на глазах буквально в десяти метрах от берега тонкий лед треснул под весом девчонок…
— Старшая дочь, которая стояла на берегу, ринулась звать на помощь. Выбежала соседка, которая живет рядом. Она успела вытащить из воды подругу дочерей, но мою младшую не получилось… Течение было слишком сильное, — рассказывает многодетная мать.
Мать девочки же о трагедии узнала через полчаса после случившегося. Позвонили соседи.
«Ваша дочь ушла под воду на реке….», — услышала сибирячка и ринулась на место, где все случилось. Утром 8 апреля начались поиски тела. На место прибыли спасатели, полицейские и администрация.
— По словам очевидца, на акватории реки подо льдом оказалась 8-летняя девочка. Предварительно, провал произошел в 10 метрах от берега. Сильное течение препятствует проведению водолазных работ, — рассказывают в ГУ МСЧ по Иркутской области.
К сожалению, случай не единичный. Несколькими часами ранее, 7 апреля, в Шелехове на карьере провалились под лед две девочки 6 и 10 лет. Местным жителям удалось их вытащить. Детей тогда передали срочно фельдшером скорой помощи. Однако младшей не удалось выжить.
Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия. Информация по личностям пострадавших и обстоятельства происшествий уточняются.