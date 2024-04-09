Правоохранители Ташобласти задержали двух наркоторговцев-закладчиков

Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с областным инспектором профилактики провели ночной контрольный рейд на территории рынка «Жумабозор». Два 24-летних гражданина вызвали у правоохранителей подозрения, их остановили и проверили.
В результате у парней изъяли 28 доз синтетических наркотиков. Смертельная «синтетика» была упакована в красные полиэтиленовые пакеты.
Стало известно, что дилеры прятали наркотики в специально отведенных местах, фотографировали место на мобильные телефоны и отправляли локацию заказчику.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ) УК. Ведется следствие.
Напомним, что в начале апреля СГБ конфисковала более 11 килограммов наркотиков, ввезенных в нашу страну из Кыргызстана и Таджикистана.